إقتصاد

مؤشر داو جونز يرتفع للجلسة السادسة على التوالي..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
30-12-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-902140-637764451971746919.jpg
Doc-P-902140-637764451971746919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1% ليغلق عند مستويات 4793.06، كما صعد أيضًا مؤشر داو جونز الصناعي 90.42 نقطة بما يعادل 0.3% ليغلق عند مستويات 36488.63 نقطة، وهي مستويات قياسية، للمرة الأولى يغلق عندها الدو جونز، مُسجلًا مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.

بينما فشل مؤشر ناسداك المركب في اللحاق بالمؤشرات الأخرى، ليغلق على خسائر طفيفة بلغت 0.1% عند 15766.22.

وتاريخيًا، يرتفع السوق عادًة خلال فترة "سانتا" أو ما يعرف بالسانتا رالي، وهي آخر خمسة أيام تداول من شهر ديسمبر وأول يومين من شهر يناير.

وارتفع سهم Biogen بنسبة 9.5%، بعد تقارير في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية تشير إلى أن شركة التكنولوجيا Samsung تجري محادثات للاستحواذ عليها، وبحسب ما ورد ستبلغ قيمة الصفقة أكثر من 40 مليار دولار.

كما ارتفع أيضًا سهم Nike وسهم Home Depot بأكثر من 1% مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء.

من جهة أخرى، مازالت أسهم قطاع السفر تُعاني خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث تراجع سهم American Airlines بنحو 2.6%، وكذلك سهم United Airlines بنحو 1.9%، بالإضافة لسهم Boeing والذي سجل تراجعات بلغت 1.2%.

وقالت الولايات المتحدة أن هناك أكثر من 4.5 مليون حالة إصابة بفيروس كوفيد هذا الشهر، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، مما يعد أعلى بكثير من حصيلة شهر نوفمبر الماضي، والبالغة 2.54 مليون إصابة.

ورغم ذلك، قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية CDC، بتقصير توصيات العزل للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم من 10 أيام إلى خمسة إذا لم تظهر عليهم الأعراض.
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2021-12-30
12:58 | 2021-12-30
12:00 | 2021-12-30
09:45 | 2021-12-30
07:47 | 2021-12-30
05:00 | 2021-12-30
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website