مؤشر داو جونز يرتفع للجلسة السادسة على التوالي..اليكم التفاصيل!

ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1% ليغلق عند مستويات 4793.06، كما صعد أيضًا مؤشر داو جونز الصناعي 90.42 نقطة بما يعادل 0.3% ليغلق عند مستويات 36488.63 نقطة، وهي مستويات قياسية، للمرة الأولى يغلق عندها الدو جونز، مُسجلًا مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.بينما فشل مؤشر ناسداك المركب في اللحاق بالمؤشرات الأخرى، ليغلق على خسائر طفيفة بلغت 0.1% عند 15766.22.وتاريخيًا، يرتفع السوق عادًة خلال فترة "سانتا" أو ما يعرف بالسانتا رالي، وهي آخر خمسة أيام تداول من شهر ديسمبر وأول يومين من شهر يناير.وارتفع سهم Biogen بنسبة 9.5%، بعد تقارير في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية تشير إلى أن شركة التكنولوجيا Samsung تجري محادثات للاستحواذ عليها، وبحسب ما ورد ستبلغ قيمة الصفقة أكثر من 40 مليار دولار.كما ارتفع أيضًا سهم Nike وسهم Home Depot بأكثر من 1% مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء.من جهة أخرى، مازالت أسهم قطاع السفر تُعاني خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث تراجع سهم American Airlines بنحو 2.6%، وكذلك سهم United Airlines بنحو 1.9%، بالإضافة لسهم Boeing والذي سجل تراجعات بلغت 1.2%.وقالت الولايات المتحدة أن هناك أكثر من 4.5 مليون حالة إصابة بفيروس كوفيد هذا الشهر، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، مما يعد أعلى بكثير من حصيلة شهر نوفمبر الماضي، والبالغة 2.54 مليون إصابة.ورغم ذلك، قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية CDC، بتقصير توصيات العزل للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم من 10 أيام إلى خمسة إذا لم تظهر عليهم الأعراض.