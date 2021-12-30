"ارتفاع طفيف للدولار"... هذا ما سجله صباحاً!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس، 27450 ليرة للشراء و27500 ليرة للمبيع.

وامس، اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية،ما بين 27400 - 27450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.