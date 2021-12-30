التعميم 161 سيُمدد إلى هذا الموعد.. هذا ما كشفه محلل اقتصادي

قال الصحافي والمحلل الاقتصادي انطوان فرح ان "العام 2020 اعلنت الدولة افلاسها ولم يشعر المواطن بالتداعيات، وفي العام 2021 بدأنا نشعر بالتداعيات الحقيقية"، محذرا من انه في العام 2022 اذا استمر الوضع على ما هو عليه سنشعر بهول الكارثة.

ورأى فرح في حديث إذاعي ان انهيار الضمان الاجتماعي يعني انهيار القطاع الصحي برمته، مبديا اعتقاده بان التعميم 161 سيُمدد له الى موعد الانتخابات النيابية، وقال: "هذا التعميم هو رش دولارات للمواطنين من أموالهم".

وأضاف فرح: "70 مليار دولار غير موجودة وقسم كبير من الودائع هي اموال غير شرعية، السلطة السياسية هي المسؤولة عن كل المشهد الذي نحن عليه "، مؤكدا ان قسما كبيرا من الودائع تحولت من الليرة الى الدولار بعد تشرين.