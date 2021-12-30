الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء في 6 سنوات رغم استمراره فوق 1800 دولار

يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أداء له منذ ست سنوات على الرغم من استمرار تخطي الأسعار للمستوى الهام البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة) في تعاملات محدودة الخميس، إذ واجه الدولار المتراجع ضغوطا بفعل زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 %، إلى 1801.40 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 %، إلى 1802.30 دولار.وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في شهر يوم الثلاثاء، لكنها تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع في الجلسة التالية قبل أن تغلق دون تغيير، وكانت في طريقها لتحقيق أكبر انخفاض سنوي بالنسبة المئوية منذ 2015.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 %، إلى 22.70 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 %، إلى 964.96 دولار، ونزل البلاديوم 0.5 %، إلى 1973.75 دولار. وتتجه جميعها لتسجيل أسوأ أداء لها في عدة سنوات.