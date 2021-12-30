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إقتصاد
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
30-12-2021
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضا طفيفا، وبلغ عصر اليوم 27400 - 27450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 27450 - 27500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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