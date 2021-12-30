دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضا طفيفا، وبلغ عصر اليوم 27400 - 27450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 27450 - 27500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.