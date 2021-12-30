دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً طفيفاً، وبلغ عصر اليوم 27425 - 27475 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27400 - 27450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.