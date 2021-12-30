احتياطي روسيا المالي الدولي يجدد حده الأقصى التاريخي

قال بنك روسيا المركزي، إن احتياطي روسيا المالي الدولي زاد في الفترة من 17 إلى 24 ديسمبر بنسبة 0.7٪ ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 630.5 مليار دولار.وذكر البنك في بيانه، أن الرقم القياسي السابق كان 626.3 مليار دولار – وتم تسجيله لأول مرة في 19 تشرين الثاني، وتكرر في 17 كانون الأول.وأضاف البيان: "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية مع حلول 24 كانون الأول 630.5 مليار دولار ، بزيادة عن الأسبوع بمقدار 4.2 مليار دولار، أو 0.7٪ ، ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم الإيجابي وشراء العملات الأجنبية في إطار قواعد الميزانية".والاحتياطيات الدولية (الذهب والعملات الأجنبية) لروسيا الاتحادية تتمثل في الأصول الأجنبية العالية السيولة الموجودة تحت تصرف بنك روسيا والحكومة الروسية.