إقتصاد

هبوط احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي لأدنى مستوى..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
31-12-2021 | 00:00
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أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية لديه انخفض إلى أدنى مستوى منذ 2002 ليصل إلى 8.63 مليار دولار في 24 كانون الاول من 12.16 مليار قبل ذلك بأسبوع فيما يعكس تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي مؤخرا.

وكان البنك المركزي أعلن تدخله المباشر 5 مرات في السوق هذا الشهر لوقف انهيار العملة وقال مصرفيون إن حجم التدخل الإجمالي تراوح بين ستة مليارات وعشرة مليارات دولار.

ولم تصدر إعلانات عن تدخل البنك المركزي منذ 17 كانون الاول لكن مصرفيين قالوا إن انخفاض الاحتياطيات يشير إلى مزيد من دعم الدولة لليرة التركية.

وفي 2019-2020 انخفض صافي الاحتياطيات عندما باع البنك المركزي 128 مليار دولار لبنوك الدولة لتثبيت سعر الليرة التي واصلت تراجعها رغم ذلك.
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