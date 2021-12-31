ارتفاع في أسعار النفط...فما السبب؟

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الخميس بدعم توقعات ببقاء الطلب على الوقود عند معدلاته الحالية على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا واستمرار أوبك وحلفائها في زيادة الواردات بشكل تدريجي.وتراجعت المكاسب مع تقليص الصين، أكبر مستورد في العالم، للدفعة الأولى من حصص واردات الخام في 2022.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسع سنتات بما يعادل 0.11% لتسجل عند التسوية 79.32 دولار للبرميل.كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.56% لى 76.9 دولار للبرميل عند التسوية، في سابع جلسة لها على التوالي من المكاسب.تجتمع أوبك+ في الرابع من يناير لتقرر ما إذا كانت ستستمر في زيادة الإنتاج في شباط.وقال العاهل السعودي الملك سلمان أمس الأربعاء إن اتفاق أوبك+ بشأن حجم الإنتاج ضروري لاستقرار سوق النفط وإنه يجب على الدول المنتجة الالتزام بالاتفاق.وقال العراق إنه سيدعم التمسك بسياسة أوبك+ الحالية بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في شباط.