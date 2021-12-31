إقتصاد

المؤشران S&P500 وDow Jones يغلقان على انخفاض خلال موسم العطلات!

Lebanon 24
31-12-2021 | 05:00
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اغلقت وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس لترتد في تعاملات ضعيفة خلال موسم العطلات عن مستويات قياسية سجلتها في وقت مبكر من الجلسة على خلفية بيانات اقتصادية أميركية قوية، من بينها انخفاض الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة.

ومع تبقي يوم واحد من التداول قبل نهاية العام، كان المؤشر S&P500 بصدد إنهاء العام مرتفعا بما يزيد عن 27%، بالتوازي مع ارتفاع المؤشر ناسداك بنحو 23% وخلفهما المؤشر داو جونز بارتفاع 20%.

وكانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية على عتبة أكبر زيادة في ثلاث سنوات منذ 1997-1999.

وأنهى المؤشر S&P500 الجلسة منخفضا 14.03 نقطة، أو 0.29%، إلى 4779.81 نقطة، فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 24.65 نقطة، أو 0.16%، إلى 15741.56 نقطة.

كما تراجع المؤشر Dow Jones الصناعي 85.22 نقطة أو 0.23% إلى 36403.41 نقطة.

وتمر أسواق الأسهم بما يعرف "بفترة صعود بابا نويل" والذي يحدث عادة في آخر خمسة أيام تداول من العام وأول يومين من العام الجديد.
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