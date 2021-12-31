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إقتصاد
الإيرادات الى تراجع...هذا ما اعلنته شركة Huawei الصينية!
Lebanon 24
31-12-2021
|
08:00
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وقعت شركة Huawei الصينية لمعدات الاتصالات، انخفاض إيرادات العام بأكمله في 2021 بنحو 30%، وتتوقع أيضا استمرار التحديات في العام الجديد. وكانت الشركة قد تضررت من العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب سابقا.
تراجع الإيرادات
وقال رئيس مجلس الإدارة بالإنابة، قو بينغ، في رسالة للموظفين بمناسبة العام الجديد يوم الجمعة إنه من المتوقع وصول إجمالي إيرادات 2021 إلى 634 مليار يوان، أي ما يعادل 99.48 مليار دولار.
هذا ويمثل ذلك انخفاضا بـ 28.9% عن إيرادات 2020 البالغة 891.4 مليار يوان.
وقال قو إن العام المقبل "سيأتي بحصته من التحديات" لكنه راض عن أداء Huawei في 2021.
العقوبات الأميركية
فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2019 حظرا تجاريا على Huawei، وهو ما حال دون استخدام الشركة نظام Android الخاص بشركة Alphabet في هواتفها الذكية الجديدة مع تقنيات هامة أخرى أميركية المنشأ.
المصدر: CNBC
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