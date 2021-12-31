إقتصاد

أمير سعودي يشتري بضاعة سوق بالكامل.. لهذا السبب (فيديو)

Lebanon 24
31-12-2021 | 04:43
A-
A+
Doc-P-902524-637765479040797822.jpg
Doc-P-902524-637765479040797822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أثار أمير منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية، حسام بن سعود بن عبد العزيز، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالمملكة وذلك بعد قيامه بزيارة مفاجئة لسوق الخميس الشعبي.

 

وظهر الأمير السعودي في مقطع فيديو وهو يتحدث مع البائعين في السوق وطلب شراء السلع المعروضة متسائلا كيف يبيع الأشخاص هناك في أجواء ماطرة دون "أكشاك".

فيديو | أمير الباحة في زيارة مفاجئة لسوق الخميس: كيف تبيعون في هذه الأجواء الماطرة؟.. ويوصي بشراء المنتجات المعروضة وإعادة فتح السوق بأكشاك جديدة#الإخبارية pic.twitter.com/IJIKIGAFfR

 
 

ولقي موقف الأمير حسام تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالمملكة، حيث أثنى السعوديون على تعاطفه مع البائعين وتوجيهاته بتخصيص أكشاك لهم تحميهم من البرد والمطر والشمس.

 

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2021-12-31
05:00 | 2021-12-31
03:00 | 2021-12-31
01:47 | 2021-12-31
00:31 | 2021-12-31
00:00 | 2021-12-31
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website