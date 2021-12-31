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إقتصاد
قبل ساعات من توديع سنة 2021... هذه تسعيرة الدولار الجديدة في السوق الموازية
Lebanon 24
31-12-2021
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 27500 - 27550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 27480 - 27530 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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