قبل ساعات من توديع سنة 2021... هذه تسعيرة الدولار الجديدة في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 27500 - 27550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 27480 - 27530 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.