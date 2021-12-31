في اليوم الأخير من 2021... كم سجل دولار السوق الموازية مساءً؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 27550 و27600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 27400 و27450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.