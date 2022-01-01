إقتصاد

مع بداية عام 2022...تركيا ترفع أسعار الكهرباء

Lebanon 24
01-01-2022 | 02:00
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فعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100% للاستخدام المنزلي وللشركات في أول أيام العام الجديد، كما رفعت مجددا الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي مما يزيد الأعباء في اقتصاد يعاني من ارتفاع التضخم.
 
وقالت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد إن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50% للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022 في حين زادت بأكثر من 100% للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك.
   
وقالت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية في تقرير منفصل إن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25% للاستخدام المنزلي و 50% للاستخدام الصناعي في يناير كانون الثاني. وبلغت الزيادة في أسعار الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء 15%.
 
يذكر أن التضخم السنوي في تركيا ارتفع لما فوق 21% في  تشرين الثاني وتجاوز فيما يبدو 30% في  كانون الأول بعد تراجع حاد في قيمة العملة في الأشهر القليلة الماضية نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.
المصدر: الحرة
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