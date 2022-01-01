الدولار يفتتح على ارتفاع في أوّل يوم من السنة... هذه تسعيرته صباح اليوم السبت

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم السبت 1 كانون الثاني 2022 على ارتفاع، وسجّل سعرا تراوح ما بين 27600 - 27650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وتجدر الاشارة إلى أنّ الدولار أقفل يوم أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 27500 - 27550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.