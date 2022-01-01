بمكاسب ضخمة.. وول ستريت تطوي صفحة 2021

أغلقت وول ستريت التداولات قرب مستويات قياسية في معاملات ضعيفة جرت، الجمعة، وهو آخر يوم عمل في 2021 في ختام السنة الثانية على طريق التعافي من الجائحة العالمية.وجنت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية وشهرية وربع سنوية وسنوية، محققة أكبر تقدم على مدى ثلاث سنوات منذ عام 1999.وازدهرت أوضاع الشركات والمستهلكين والاقتصاد على النطاق الأوسع إلى حد كبير في 2021 مع تلمس الطريق إلى الأمام وسط مشهد متغير باستمرار بما في ذلك الانتقال المضطرب للسلطة عندما وقعت أعمال الشغب عند مبنى الكونغرس الأميركي في 6 كانون الثاني.ومن بين العوامل الأخرى النسخ المتحورة الجديدة من فيروس كورونا ونقص العمالة والحوافز المالية والنقدية السخية وتعثر سلاسل التوريد وزيادة الطلب وما ترتب عليه من ارتفاع في الأسعار.