19
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
منذ 2015 ...الذهب يسجل أكبر تراجع سنوي!
Lebanon 24
01-01-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت أسعار الذهب أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 2015 ، حيث تعثر المعدن الأصفر بسبب ارتفاع الدولار، حيث يستعد المستثمرون للدخول في عام جديد يمكن فيه تشديد المعروض النقدي حتى مع استمرار تهديد متحور فيروس كورونا أوميكرون.
أسعار الذهب
تراجع الذهب بنحو 4٪ في عام 2021 حيث دفع الاقتصاد العالمي المتعافي المزيد من المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية وكبح الاهتمام بأصول الملاذ الآمن.
إضافة إلى هذا المزيج، كانت هناك مؤشرات على أن البنوك المركزية ستسرع في كبح جماح طباعة النقود الهائلة التي يقودها الوباء لتحفيز الاقتصاد.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم الذي ينتج عادةً عن التحفيز الواسع النطاق، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يترجم إلى تكلفة فرصة أعلى للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يحمل أي فائدة، ويرفع سندات الخزانة الأميركية والدولار.
المعادن النفيسة الأخرى
انخفضت أسعار الفضة بأكثر من 12% هذا العام ، وهو أسوأ أداء لها منذ سبع سنوات، وهبط البلاتين بأكثر من 10%، بينما تراجع البلاديوم 4.8% إلى 1871.68 دولارًا ، متجهًا في أسوأ انخفاض سنوي له في ستة أعوام.
المصدر: CNBC
الأكثر قراءة
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)
03:00 | 2022-01-01
01/01/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورات في لبنان لا تشُبه السابقة.. هذا ما توقّعه ميشال حايك
Lebanon 24
ثورات في لبنان لا تشُبه السابقة.. هذا ما توقّعه ميشال حايك
03:00 | 2022-01-01
01/01/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صارحت الأمن العام بدخولها الى لبنان لممارسة الدعارة...وهذا ما حصل
Lebanon 24
صارحت الأمن العام بدخولها الى لبنان لممارسة الدعارة...وهذا ما حصل
03:30 | 2022-01-01
01/01/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثةٌ تهز بعلبك.. مجهولون يسلبون 10 آلاف دولار لعسكريين في الجيش!
Lebanon 24
حادثةٌ تهز بعلبك.. مجهولون يسلبون 10 آلاف دولار لعسكريين في الجيش!
10:48 | 2021-12-31
31/12/2021 10:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب يتحرك "أمنياً" ليلة رأس السنة
Lebanon 24
حزب يتحرك "أمنياً" ليلة رأس السنة
03:45 | 2022-01-01
01/01/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2022-01-01
بسبب أوميكرون... مستقبل غامض للنفط في 2022
05:00 | 2022-01-01
بمكاسب ضخمة.. وول ستريت تطوي صفحة 2021
04:30 | 2022-01-01
أسباب وجيهة توجب تخلي الغرب عن الخناق الاقتصادي على أفغانستان
03:11 | 2022-01-01
الدولار يفتتح على ارتفاع في أوّل يوم من السنة... هذه تسعيرته صباح اليوم السبت
02:00 | 2022-01-01
مع بداية عام 2022...تركيا ترفع أسعار الكهرباء
16:00 | 2021-12-31
في العام 2021.. هكذا كان أداء العملات الرقميّة
فيديو
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)
03:00 | 2022-01-01
01/01/2022 17:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريح مُفاجئ.. منى واصف تختار هذه الممثلة اللبنانية زوجة لتيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
في تصريح مُفاجئ.. منى واصف تختار هذه الممثلة اللبنانية زوجة لتيم حسن! (فيديو)
08:00 | 2021-12-31
01/01/2022 17:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-30
01/01/2022 17:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact