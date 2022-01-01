دولار السوق الموازية يرتفع.. هذا ما سجله عصراً

ارتفع دولار السوق الموازية عصر اليوم ارتفاعاً ملحوظاً حيث تراوح ما بين 28175 - 28225 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قدد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 27600 - 27650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.