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إقتصاد
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
01-01-2022
|
14:00
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واصل دولار السوق الموازية ارتفاعه حيث بلغ مساء اليوم ما بين 28300 - 28350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 28175 - 28225 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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