دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

واصل دولار السوق الموازية ارتفاعه حيث بلغ مساء اليوم ما بين 28300 - 28350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 28175 - 28225 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.