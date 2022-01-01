إقتصاد

دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
01-01-2022 | 14:00
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واصل دولار السوق الموازية ارتفاعه حيث بلغ مساء اليوم ما بين 28300 - 28350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 28175 - 28225  ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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