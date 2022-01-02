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© Lebanon24
إقتصاد
توقيع اتفاق بين الصين والعراق ... اليكم تفاصيله
Lebanon 24
02-01-2022
|
11:00
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وقعت وزارة النفط العراقية عقد المبادئ الأولية لمشروع مصفى الفاو الاستثماري، وبناء مجمع للبتروكيمياويات وصف بأنه الأضخم في الصناعة النفطية في البلاد.
وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل إن العقد "يعد أضخم مشروع لصناعة الطاقة في العراق".
وتبلغ طاقة المشروع 300 ألف برميل في اليوم، بينما تبلغ طاقة مجمع البتروكيماويات 3 ملايين طن.
وخلال رعايته حفل توقيع الاتفاق مع الجانب الصيني قال الوزير إسماعيل إن "المشروع سيعزز من دور العراق في الصناعات التحويلة والبتروكيمياويات". وشدد على أهمية "تعزيز دور الاستثمارات العالمية في الصناعات التحويلة والبتروكيماويات". حسبما نقلت صفحة وزارة النفط العراقية عبر "فيسبوك".
وأشار الوزير العراقي إلى "أهمية المشروع في توفير المنتجات بمواصفات حديثة"، قائلا إن "العقد الذي تصل قيمة استثماراته من 7-8 مليار دولار وصولا إلى 29 مليارا، جاء ثمرة جهود بذلها الوزراء والوكلاء والدوائر المعنية على مدى السنوات الماضية".
ووصف العقد بأنه "الاضخم في الصناعة النفطية، وأنه سوف يعزز من دور العراق في هذا المجال".
( RT)
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