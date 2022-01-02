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إقتصاد
بعد ارتفاعه صباحاً.. انخفاض ملحوظ في دولار السوق الموازية عصراً
Lebanon 24
02-01-2022
|
09:44
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يتم التداول عصر اليوم الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 28375 - 28425 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
بينما كان يتم التداول عصر الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 28500 - 28550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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