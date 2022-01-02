بعد ارتفاعه صباحاً.. انخفاض ملحوظ في دولار السوق الموازية عصراً

يتم التداول عصر اليوم الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 28375 - 28425 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

بينما كان يتم التداول عصر الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 28500 - 28550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.