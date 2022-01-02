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إقتصاد
على أي سعر أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
02-01-2022
|
16:13
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يستمر سعر صرف الدولار في إرتفاعه الجنوني حيث أقفل مساء يوم الأحد 2 كانون الثاني، على 28450 ليرة للشراء، و 28500 ليرة للمبيع.
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