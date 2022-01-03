هل تقضي العملات المشفرة على الدولار خلال 2022؟

تمتعت العملات الرقمية بعام جيد خلال 2021، حيث كانت القيمة الإجمالية لجميع العملات الرقمية بحلول نهاية كانون الاول الماضي حوالى 2.34 تريليون دولار، وهذا ثلاثة أضعاف حيث بدأ سوق العملات المشفرة العام، وهو عائد أعلى بكثير من مؤشر S&P 500 القياسي في عام 2021 بمقدار سبعة.كما شهد 2021 طرح أول شركة تشفير كبرى للاكتتاب العام مع ظهور Coinbase لأول مرة في أبريل، وزيادة المشاركة من بنوك وول ستريت مثل Goldman Sachs، والموافقة على أول صندوق يتم تداوله في البورصة الأمريكية مرتبطًا بعملة البيتكوين.ومع ذلك، أدى التدقيق التنظيمي المتزايد وتقلبات الأسعار الشديدة إلى إضعاف آفاق البيتكوين مؤخرًا، حيث يحذر الخبراء من أن السوق قد تتجه نحو الانكماش، وهو ماعرضه العديد من المحليين عبر العديد من التقارير حول العالم.كشف تقرير لـ CNBC عن نظرة لأكبر توقعات المحللين، إذ يعتقد بعض الخبراء أن العملات الرقمية بشكل عام والبيتكوين بشكل خاص من المقرر أن تشهد انخفاضًا حادًا في الأشهر المقبلة، إذ أنها قفزت إلى مستوى قياسي بلغ ما يقرب من 69000 دولار في نوفمبر، وهي تجلس الآن دون 50000 دولار، بانخفاض 30٪ تقريبًا عن ذروتها، وتُعرِّف حكمة وول ستريت الأسواق الهابطة على أنها انخفاض بنسبة 20٪ أو أكثر عن المستويات المرتفعة الأخيرة، ولكن في نفس الوقت فإن عملة البيتكوين تشتهر بتقلبها.فيما قالت كارول ألكساندر، أستاذة المالية في جامعة ساسكس، إنها تتوقع أن تنخفض قيمة البيتكوين إلى ما يصل إلى 10000 دولار في عام 2022، مما يقضي فعليًا على جميع مكاسبه في العام ونصف العام الماضيين.وقالت ألكسندر: "إذا كنت مستثمرًا الآن، فسأفكر في الخروج من البيتكوين قريبًا لأن سعره سينهار على الأرجح العام المقبل"، فيما تتوقف دعوتها الهبوطية على فكرة أن البيتكوين "ليس لها قيمة أساسية" وهي بمثابة "لعبة" أكثر من كونها استثمارًا.وحذرت ألكسندر من أن التاريخ يعيد نفسه، ففي عام 2018، تراجعت عملة البيتكوين بما يقرب من 3000 دولار بعد صعودها إلى ما يقرب من 20000 دولار قبل بضعة أشهر، وغالبًا ما يقول داعمو العملة المشفرة أن الأمور مختلفة هذه المرة، حيث يقفز المزيد من المستثمرين المؤسسيين إلى السوق.ومع ذلك، لم يقتنع الجميع بأن حفلة العملات المشفرة ستنتهي في عام 2022، حيث قال يويا هاسيغاوا، محلل سوق العملات الرقمية في الأصول الرقمية اليابانية: "لقد تم تحديد عامل الخطر الأكبر، وهو [التناقص الكمي] من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ومن المحتمل أن يكون قد تم تسعيره بالفعل".يبحث مستثمرو العملات المشفرة الكبار في عام 2022 عن الموافقة على أول صندوق يتم تداوله في بورصة البيتكوين في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات أعطت الضوء الأخضر لإطلاق ProShares 'Bitcoin Strategy ETF هذا العام ، فإن المنتج يتتبع عقود البيتكوين الآجلة بدلاً من منح المستثمرين تعرضًا مباشرًا للعملة المشفرة نفسها.وتعد العقود الآجلة هي مشتقات مالية تلزم المستثمر بشراء أو بيع أصل في تاريخ لاحق وبسعر متفق عليه، ومن خلال تتبع أسعار العقود الآجلة بدلاً من عملة البيتكوين نفسها، كما يقول الخبراء، يمكن أن يكون ETF الخاص بـ ProShares محفوفًا بالمخاطر للغاية بالنسبة للمتداولين المبتدئين ، الذين يستثمر الكثير منهم في العملات المشفرة.استعرض المنظمون عضلاتهم على العملات المشفرة هذا العام، حيث حظرت الصين تمامًا جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة واتخذت السلطات الأمريكية إجراءات صارمة ضد جوانب معينة من السوق، ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن تكون اللوائح التنظيمية قضية رئيسية في عام 2022 للقطاع.وقال لونو أيار: "سيكون عام 2022 عامًا كبيرًا على الصعيد التنظيمي، بلا شك"، و"لم يكن الاهتمام من قبل الحكومات المختلفة، وخاصة الولايات المتحدة، لإدخال التنظيم في مجال التشفير أعلى."وقال إنه يتوقع رؤية بعض التوضيحات بشأن "المنطقة الرمادية" القانونية للعملات المشفرة بخلاف البيتكوين والإيثيريوم، والتي قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها ليست أوراقًا مالية.نظرًا لأن مساحة العملات المشفرة مدفوعة في المقام الأول بالأمل والتوقعات، بدلاً من أي شيء ملموس، سيكون من الحكمة للمستثمرين توقع تصحيح كبير إلى حد ما في عام 2022.بادئ ذي بدء ، يوضح التاريخ أن الانتكاسات أمر شائع، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لجميع العملات الرقمية بنسبة تزيد عن 1،500٪ في الـ 21 شهرًا الماضية، ومع ذلك لم نشهد أي زيادة كبيرة في استخدام blockchain أو استخدام الدفع بالعملات المشفرة، خارج السلفادور مما يمنح Bitcoin الضوء الأخضر كعملة قانونية.وللبناء على هذه النقطة ، لم يتمكن سوق العملات المشفرة من الانفصال عن سوق الأسهم خلال فترات التقلب، وعلى الرغم من أن المستثمرين قد ينظرون إلى العملات الرقمية على أنها كيانات فريدة خاصة بهم، أو حتى كتحوط ضد سوق الأوراق المالية، فإن البيانات تُظهر بوضوح أنه عندما يصحح سوق الأسهم انخفاضًا ، تتبعها العملات الرقمية، وهذا مقلق بالنظر إلى أن هناك عدة عوامل تشير إلى أن تصحيح سوق الأسهم بنسبة من رقمين قد يكون في الأفق.ويجب أن يشعر المستثمرون بالقلق أيضًا بشأن استخدام الهامش في مساحة التشفير، مع وجود بعض بورصات العملات المشفرة التي تقدم لعملائها رافعة مالية تصل إلى 100 مرة على مركزهم النقدي، يمكن أن تؤدي خطوة واحدة سريعة في الاتجاه الخاطئ إلى إرسال مكالمات الهامش في جميع أنحاء السوق.بحسب التقارير غالبا ما تفتقر جميع العملات إلى المزايا التنافسية والتمايز، فعلى سبيل المثال ، عملة Shiba Inu ليس أكثر من رمز مميز ERC-20 مبني على Ethereum blockchain، وهذا يعني أنه يخضع لنفس رسوم المعاملات المرتفعة وتأخيرات المعالجة التي تؤثر على شبكة Ethereum، وهي قصة مشابهة لـ Dogecoin ، التي لديها رسوم معاملات أعلى بكثير من عملات الدفع الأكثر شيوعًا.