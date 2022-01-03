إقتصاد

رفع السعر الرسمي للدولار.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي

Lebanon 24
03-01-2022 | 02:30
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اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور جهاد الحكيّم، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان لم تحقّق النتائج المرجوّة، لافتاً إلى أن الأداء الاقتصادي على الصعيد المالي أو النقدي كان سيئاً وسعر الصرف يعكس هذه الحالة السيّئة وبالتالي يدفع المواطنون الثمن لأنّ تدهور سعر الصرف يقلّص القدرة الشرائية لديهم.

 

وشرح أن إعطاء الودائع المقوّمة بالدولار بالليرة سيتسبّب بتدهور أكبر لسعر صرف العملة الوطنية، مشيراً إلى أنه حتى الساعة لا نلمس أي إجراء اقتصادي يلجم سعر الصرف.

 

ورداً على سؤال حول احتمال رفع السعر الرسمي للدولار، أوضح الحكيّم أن ذلك يتم بالتنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان، مستبعداً اتّخاذ هذه الخطوة قبل الانتخابات.

 

وتوقّع الحكيّم، في الوقت نفسه، عدم تحسن سعر الصرف إذا لم يحصل اتّفاق مع صندوق النقد الدولي، قائلاً: بالتالي سنشهد تدهوراً أكبر في سعر الصرف في الأشهر المقبلة ولا أعتقد أنه ستُتّخذ خيارات غير شعبية.

 

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