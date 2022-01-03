إقتصاد

الصادرات التركية تتقدم من جديد

Lebanon 24
03-01-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-903449-637768287329115638.jpg
Doc-P-903449-637768287329115638.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن إجمالي صادرات بلاده في عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9% مقارنة بالعام السابق له، وبلغ 225 مليارا و368 مليون دولار.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في فعالية بأحد فنادق إسطنبول، نُظّمت للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام الماضي.

وقال أردوغان في هذا الخصوص "إجمالي صادراتنا عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9% مقارنة بالعام السابق له وبلغ 225 مليارا و368 مليون دولار، وهذا رقم قياسي".

وأضاف أن حجم التجارة الخارجية لتركيا زاد من 87.6 مليار دولار فقط عام 2002، إلى 496.7 مليارا في 2021.

وأشار إلى أن عجز التجارة الخارجية خلال 2021 تراجع بنسبة 7.8% مقارنة مع عام 2020، ليستقر عند 45.9 مليار دولار.

وتابع أردوغان "صادراتنا زادت 86.6% إلى أميركا الجنوبية، و29% إلى دول أوروبا غير الأعضاء في الاتحاد، و22.6% إلى الشرق الأدنى والأوسط، و44.8% إلى شمال أفريقيا".

ولفت إلى أن تركيا تهدف لرفع قيمة صادراتها إلى 250 مليار دولار خلال 2022، مبينا أن عدد الدول التي تتعامل معها تجاريا بالليرة التركية يزداد يوما بعد يوم.

وأردف "حددنا هدف النمو الاقتصادي لعام 2022 بنسبة 5%، من أجل الإسراع في تحقيق فائض بالحساب الجاري".

وصرح أردوغان بأن الوجهة الأكثر نموا لصادرات تركيا هي الولايات المتحدة الأميركية.

واستطرد أنه رغم أن وباء كورونا بدأ كأزمة صحية فإنه أثر سلبا على كل جوانب الحياة من الاقتصاد إلى السياحة والتعليم والعلاقات الإنسانية، واعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2021 وفّر الاقتصاد التركي مليوني وظيفة إضافية مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.
 
(الجزيرة) 
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2022-01-03
14:00 | 2022-01-03
11:00 | 2022-01-03
10:58 | 2022-01-03
10:15 | 2022-01-03
07:40 | 2022-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website