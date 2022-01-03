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إقتصاد
دولار السوق الموازية يتخطى عتبة الـ29000.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
03-01-2022
|
14:00
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واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه، حيث سجّل مساء اليوم الاثنين تسعيرة تتراوح ما بين 29000 و29050 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 28850 و28900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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