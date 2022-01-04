خاص

معطيات عديدة.. لهذا السبب ازداد سعر البنزين اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-01-2022 | 00:45
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قال مُمثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" إنّ "مصرف لبنان اعتمد سعر دولار يوازي 23500 ليرة لبنانية لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين، في حين تم اعتماد سعر دولار 28787 ليرة لبنانية لتسعير نسبة الـ15% المتبقية من سعر الصفيحة". 
 
وأشار أبو شقرا إلى أنّ "ما ساهم بزيادة سعر البنزين هو ارتفاع سعر النفط عالمياً بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية"، وأضاف: "الخطابات السياسية المتوترة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس على أسعار المحروقات، والمواطن هو الضحية ولم يعد بإمكانه تحمل هذه الأعباء الثقيلة". 
 
فعلياً، فإنّ سعر الكيلوليتر من البنزين ازداد بنحو 17 دولاراً أميركياً، وهو الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في ازدياد السعر الاجمالي للصفيحة في لبنان. كذلك، فإنه في جدول تركيب الأسعار السابق، اعتمد مصرف لبنان سعر دولار 23200 لنسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين، في حين أنه اعتمد أيضاً سعر 27317 لنسبة الـ15%. وعليه، فإن الزيادة على أسعار الدولار المُعتمدة هي التي ساهمت أيضاً في ارتفاع تسعيرة المحروقات. 
 
يُشار إلى أن "لبنان24" كان نشرَ يوم أمس معطيات عن تسعيرة البنزين الجديدة، كما أنه كشف عن أسعار الدولار التي ستعتمدها وزارة الطاقة لتسعير المحروقات. 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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