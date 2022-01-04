مفاجأة بشأن سعر البنزين قد تحصل قريباً.. ما هي؟

جدول تسعير أسعار المحروقات الذي صدر، صباح اليوم الثلاثاء، عن المديرية العامة للنفط. أضحى سعر صفيحة المازوت، اليوم، بـ360400 ليرة لبنانية، وذلك بعد زيادة 24200 ليرة عليه فيالذي صدر، صباح اليوم الثلاثاء، عن المديرية العامة للنفط.



وتعتبرُ هذه الزيادة هي الأكبر على الجدول مقارنة مع الزيادة التي طرأت أيضاً على أسعار أنواع البنزين والغاز.



وفي هذا الإطار، قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في تصريح إن "سعر الكيلوليتر من المازوت ارتفع 12 دولاراً أميركياً من 589 إلى 601 دولاراً"، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر صفيحة المازوت في لبنان، علماً أن تسعيرها يتمّ على أساس الدولار بشكل كامل.



وبالنسبة للبنزين ، فقد أشار البراكس إلى أنّ سعر الكيلوليتر منه ارتفع في جدول اليوم 16.80 دولار واحتسب 588 دولار بدلاً من 571.20 في الجدول السابق. وبالنسبة، فقد أشار البراكس إلى أنّ سعر الكيلوليتر منه ارتفع في جدول اليوم 16.80 دولار واحتسب 588 دولار بدلاً من 571.20 في الجدول السابق.