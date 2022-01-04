إقتصاد

مفاجأة بشأن سعر البنزين قد تحصل قريباً.. ما هي؟

Lebanon 24
04-01-2022 | 01:00
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أضحى سعر صفيحة المازوت، اليوم، بـ360400 ليرة لبنانية، وذلك بعد زيادة 24200 ليرة عليه في جدول تسعير أسعار المحروقات الذي صدر، صباح اليوم الثلاثاء، عن المديرية العامة للنفط.

وتعتبرُ هذه الزيادة هي الأكبر على الجدول مقارنة مع الزيادة التي طرأت أيضاً على أسعار أنواع البنزين والغاز.

وفي هذا الإطار، قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في تصريح إن "سعر الكيلوليتر من المازوت ارتفع 12 دولاراً أميركياً من 589 إلى 601 دولاراً"، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر صفيحة المازوت في لبنان، علماً أن تسعيرها يتمّ على أساس الدولار بشكل كامل. 

وبالنسبة للبنزين، فقد أشار البراكس إلى أنّ سعر الكيلوليتر منه ارتفع في جدول اليوم 16.80 دولار واحتسب 588 دولار بدلاً من 571.20 في الجدول السابق. 
 
كذلك، أشار البراكس في حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، إلى أننا سنشهد ارتفاعاً إضافياً في أسعار المحروقات خلال الأيام القادمة، وقال: "علينا أن نتوقع وصول سعر صفيحة البنزين إلى 400 ألف ليرة".
 
 


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