19
o
بيروت
24
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بعد أكبر خسارة في 6 أسابيع... الذهب يتعافى!
Lebanon 24
04-01-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار الذهب بعدما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية، بدعم رهانات على أن مجلس الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، المعدن النفيس لأكبر انخفاض في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.
وزاد الذهب 0.2% في العقود الفورية إلى 1804.46 دولار للأونصة، بعدما ارتفع الاثنين لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضا 1.5%.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.30 دولار.
وتراجعت أسعار الذهب في 2021 بنحو 4% مسجلا أسوء أداء في 6 سنوات وأول تراجع في 3 سنوات ..
وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.4% إلى 22.77 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 956 دولارا، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 1847.69 دولار.
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرةٌ جديدة للبنزين يوم غد.. إليكم ثمنه المُتوقع
Lebanon 24
تسعيرةٌ جديدة للبنزين يوم غد.. إليكم ثمنه المُتوقع
16:00 | 2022-01-03
03/01/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ يتكرّر في سوق الدولار.. هذا ما يخاف منه الصّرافون
Lebanon 24
مشهدٌ يتكرّر في سوق الدولار.. هذا ما يخاف منه الصّرافون
11:06 | 2022-01-03
03/01/2022 11:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق.. هكذا ردّ "الوطني الحر" على كلام نصرالله
Lebanon 24
أول تعليق.. هكذا ردّ "الوطني الحر" على كلام نصرالله
12:05 | 2022-01-03
03/01/2022 12:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لا عودة الى المدارس
Lebanon 24
لا عودة الى المدارس
09:47 | 2022-01-03
03/01/2022 09:47:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال بخاري بعد خطاب نصرالله؟
Lebanon 24
ماذا قال بخاري بعد خطاب نصرالله؟
12:55 | 2022-01-03
03/01/2022 12:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:13 | 2022-01-04
لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة طالبت بتصحيح الرواتب.. ولوحت بالامتناع عن الذهاب الى العمل
05:43 | 2022-01-04
خبير إقتصادي يتحدث عن "دولرة" رواتب المواطنين... هذا ما قاله
04:22 | 2022-01-04
في بداية الـ 2022.. إيلون ماسك يربح 34 مليار دولار في يوم واحد!
04:09 | 2022-01-04
قبل اجتماع لـ"أوبك+".. أسعار النفط تتراجع عالمياً
03:07 | 2022-01-04
أمرٌ بارز يكشف عن تعميم سحب الدولار رقم 161.. ما هو؟
02:22 | 2022-01-04
الدولار يتخطى الـ 29 ألف ويفتتح على ارتفاع.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
فيديو
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
03:00 | 2022-01-03
04/01/2022 14:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2022-01-02
04/01/2022 14:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
02:00 | 2022-01-02
04/01/2022 14:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact