19
o
بيروت
24
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
قبل اجتماع لـ"أوبك+".. أسعار النفط تتراجع عالمياً
Lebanon 24
04-01-2022
|
04:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخلت أسعار النفط عن مكاسب التي حققتها في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون أن يؤكد كبار منتجي النفط خطة لزيادة الإنتاج في وقت لاحق اليوم وسط تراجع المخاوف من انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا ليستقر عند 78.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0739 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 75.89دولار للبرميل، بحسب ما ذكرت رويترز.
وكانت العقود الآجلة لبرنت وخام غرب تكساس قد انخفضت أكثر من واحد في المئة يوم أمس الاثنين.
ومن المنتظر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وحلفاؤها، وهي المجموعة التي تعرف باسم "أوبك +"، اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، يليها اجتماع وزاري في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش وكلاهما من خلال الفيديو.
وقالت 3 مصادر في "أوبك +" لرويترز إن من المرجح أن تلتزم المنظمة بخطتها لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في فبراير مثلما فعلت كل شهر منذ آب.
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرةٌ جديدة للبنزين يوم غد.. إليكم ثمنه المُتوقع
Lebanon 24
تسعيرةٌ جديدة للبنزين يوم غد.. إليكم ثمنه المُتوقع
16:00 | 2022-01-03
03/01/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ يتكرّر في سوق الدولار.. هذا ما يخاف منه الصّرافون
Lebanon 24
مشهدٌ يتكرّر في سوق الدولار.. هذا ما يخاف منه الصّرافون
11:06 | 2022-01-03
03/01/2022 11:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق.. هكذا ردّ "الوطني الحر" على كلام نصرالله
Lebanon 24
أول تعليق.. هكذا ردّ "الوطني الحر" على كلام نصرالله
12:05 | 2022-01-03
03/01/2022 12:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لا عودة الى المدارس
Lebanon 24
لا عودة الى المدارس
09:47 | 2022-01-03
03/01/2022 09:47:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال بخاري بعد خطاب نصرالله؟
Lebanon 24
ماذا قال بخاري بعد خطاب نصرالله؟
12:55 | 2022-01-03
03/01/2022 12:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:13 | 2022-01-04
لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة طالبت بتصحيح الرواتب.. ولوحت بالامتناع عن الذهاب الى العمل
05:43 | 2022-01-04
خبير إقتصادي يتحدث عن "دولرة" رواتب المواطنين... هذا ما قاله
05:00 | 2022-01-04
بعد أكبر خسارة في 6 أسابيع... الذهب يتعافى!
04:22 | 2022-01-04
في بداية الـ 2022.. إيلون ماسك يربح 34 مليار دولار في يوم واحد!
03:07 | 2022-01-04
أمرٌ بارز يكشف عن تعميم سحب الدولار رقم 161.. ما هو؟
02:22 | 2022-01-04
الدولار يتخطى الـ 29 ألف ويفتتح على ارتفاع.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
فيديو
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
03:00 | 2022-01-03
04/01/2022 14:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2022-01-02
04/01/2022 14:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
02:00 | 2022-01-02
04/01/2022 14:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact