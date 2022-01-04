إقتصاد

قبل اجتماع لـ"أوبك+".. أسعار النفط تتراجع عالمياً

Lebanon 24
04-01-2022 | 04:09
A-
A+
Doc-P-903643-637768915216362774.jpeg
Doc-P-903643-637768915216362774.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخلت أسعار النفط عن مكاسب التي حققتها في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون أن يؤكد كبار منتجي النفط خطة لزيادة الإنتاج في وقت لاحق اليوم وسط تراجع المخاوف من انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا ليستقر عند 78.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0739 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 75.89دولار للبرميل، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكانت العقود الآجلة لبرنت وخام غرب تكساس قد انخفضت أكثر من واحد في المئة يوم أمس الاثنين.

ومن المنتظر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وحلفاؤها، وهي المجموعة التي تعرف باسم "أوبك +"، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، يليها اجتماع وزاري في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش وكلاهما من خلال الفيديو.

وقالت 3 مصادر في "أوبك +" لرويترز إن من المرجح أن تلتزم المنظمة بخطتها لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في فبراير مثلما فعلت كل شهر منذ آب.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:13 | 2022-01-04
05:43 | 2022-01-04
05:00 | 2022-01-04
04:22 | 2022-01-04
03:07 | 2022-01-04
02:22 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website