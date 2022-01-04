إقتصاد

45 ألف فرصة عمل جديدة في السعودية

Lebanon 24
04-01-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-903704-637769012646607496.jpg
Doc-P-903704-637769012646607496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت وزارة النقل السعودية مبادرة لتوفير 45 ألف فرصة عمل في قطاع النقل خلال أشهر بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في المملكة.
ذكرت ذلك شبكة "العربية نت"، مشيرة إلى قول وزير النقل السعودي صالح الجاسر، إن التوطين وخلق الوظائف هو أحد محاور استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، التي يجري العمل عليها منذ عدة أشهر برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ولفتت الشبكة، في خبر عن المبادرة، إلى أن تصريحات الوزير جاءت على هامش افتتاح معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، الذي تم تنظيمه أمس
وقال وزير النقل السعودي صالح الجاسر، عن وجود مبادرة مباشرة مع صندوق "هدف" ووزارة الموارد البشرية ومجلس الغرف التجارية من أجل توفير 45 ألف وظيفة في قطاع النقل، مشيرا إلى أنه من المقرر استكمال المبادرة خلال أشهر.
وتشارك نحو 60 شركة متخصصة في مجال النقل، بمعرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:00 | 2022-01-04
14:16 | 2022-01-04
12:27 | 2022-01-04
12:00 | 2022-01-04
10:55 | 2022-01-04
10:00 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website