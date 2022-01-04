45 ألف فرصة عمل جديدة في السعودية

أطلقت وزارة النقل السعودية مبادرة لتوفير 45 ألف فرصة عمل في قطاع النقل خلال أشهر بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في المملكة.

ذكرت ذلك شبكة "العربية نت"، مشيرة إلى قول وزير النقل السعودي صالح الجاسر، إن التوطين وخلق الوظائف هو أحد محاور استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، التي يجري العمل عليها منذ عدة أشهر برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولفتت الشبكة، في خبر عن المبادرة، إلى أن تصريحات الوزير جاءت على هامش افتتاح معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، الذي تم تنظيمه أمس

وقال وزير النقل السعودي صالح الجاسر، عن وجود مبادرة مباشرة مع صندوق "هدف" ووزارة الموارد البشرية ومجلس الغرف التجارية من أجل توفير 45 ألف وظيفة في قطاع النقل، مشيرا إلى أنه من المقرر استكمال المبادرة خلال أشهر.

وتشارك نحو 60 شركة متخصصة في مجال النقل، بمعرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.