إقتصاد

انطلاق أولى الرحلات على خط طرابلس - الكورة.. وإليكم التسعيرة

Lebanon 24
04-01-2022 | 12:27
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انطلقت أولى الرحلات على خط طرابلس - الكورة ضمن مبادرة Tripoline غير الربحية للنقل المشترك في طرابلس ومحيطها، حيث تغطي حاجة أساسية للمجتمع الطرابلسي ومحيطه، وهي حق من حقوق كل مواطن.

وانطلقت الحافلة على خط طرابلس -الكورة وكانت المحطة الاولى في ساحة النور - طرابلس لتنتهي عند مستديرة بلدة عابا ، ومرت ب 15 محطة  في الكورة مخصصة لصعود أو نزول الركاب وفق جدول مواعيد يتضمن 5 رحلات يومية، تنطلق أولى الرحلات في تمام الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة والنصف مساء موعد الرحلة الأخيرة.
 
ويبلغ سعر بطاقة الحافلة 7000 ل.ل فقط، تدفع لمرة واحدة مهما كانت المسافة التي يقطعها الراكب بين المحطات المذكورة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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