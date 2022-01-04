دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 29900 - 30000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29675 - 29725 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.