18
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
تراجع ضخ الغاز الروسي إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا بأكثر من 25٪
Lebanon 24
04-01-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت شركة eustream، المشرفة على منظومة نقل الغاز في سلوفاكيا، إن ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا تراجع بأكثر من 25٪ وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وذكرت الشركة، أن ضخ الغاز، خلال اليوم الماضي، انخفض عبر نقطة الوصل أوجغورود- فيلكي كابوشاني(على حدود أوكرانيا وسلوفاكيا) بنسبة 26.6 في المائة - من 35.5 مليون إلى 26.1 مليون متر مكعب.
وبدأ الانخفاض في حجم ترانزيت الغاز في اليوم الأول من العام الجديد.
في 31 كانون الأول بلغ هذا المؤشر 83.8 مليون متر مكعب، وفي 1 كانون الثاني تراجع بنسبة 40 في المائة - إلى 49.5 مليون، وفي 2 كانون الثاني- بمقدار الثلث، إلى 35.5 مليون.
في تشرين الثاني، تلقت سلوفاكيا من 42.7 إلى 94.5 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم، وفي ديسمبر - من 69.1 إلى 90.2 مليون.
ويجري هذا الانخفاض في ترانزيت الغاز، على خلفية امتناع "غازبروم" عن حجز أي حجم لترانزيت الغاز بواسطة خط أنابيب "يامال – أوروبا" عبر بولندا خلال أسبوعين تقريبا.
وكما أوضح المتحدث باسم "غازبروم" سيرغي كوبريانوف، يكمن سبب عدم حجز أي كميات للترانزيت عبر هذا الخط، في أن بعض العملاء، ولا سيما من فرنسا وألمانيا، تلقوا الحجم السنوي من الغاز بالكامل ولم يقدموا أي طلبات جديدة لشراء الغاز.
تابع
الأكثر قراءة
مسارُ حلّ سريع للدولار.. خطوة واحدة ستخفض سعره
Lebanon 24
مسارُ حلّ سريع للدولار.. خطوة واحدة ستخفض سعره
14:40 | 2022-01-04
04/01/2022 02:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ مسيئة للسعودية في الضاحية.. هكذا تحرّكت "الداخلية" و "قوى الأمن"
Lebanon 24
صورٌ مسيئة للسعودية في الضاحية.. هكذا تحرّكت "الداخلية" و "قوى الأمن"
12:14 | 2022-01-04
04/01/2022 12:14:24
Lebanon 24
Lebanon 24
اغلاق متجر "ما سكّر كل الحرب"
Lebanon 24
اغلاق متجر "ما سكّر كل الحرب"
01:45 | 2022-01-05
05/01/2022 01:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ من العيار الثقيل.. رسالة من المشنوق باتجاه نصرالله
Lebanon 24
كلامٌ من العيار الثقيل.. رسالة من المشنوق باتجاه نصرالله
12:28 | 2022-01-04
04/01/2022 12:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يعمل في LBCI.. المصور رامز زغيب جثة في عجلتون ومعلومات أمنية تكشف بعض الخيوط!
Lebanon 24
كان يعمل في LBCI.. المصور رامز زغيب جثة في عجلتون ومعلومات أمنية تكشف بعض الخيوط!
06:59 | 2022-01-05
05/01/2022 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:32 | 2022-01-05
كم بلغ حجم التداول على صيرفة؟
10:00 | 2022-01-05
كيف ستكافح تركيا التضخم الاقتصادي
09:45 | 2022-01-05
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
08:00 | 2022-01-05
انخفاض في أسعار النفط...اليكم التفاصيل!
07:40 | 2022-01-05
شقير أعلن إنشاء مجلس رجال الأعمال اللبناني القطري
07:28 | 2022-01-05
بعد جنون الدولار... كيف ستُسعّر المواد الغذائية؟
فيديو
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
04:07 | 2022-01-05
05/01/2022 18:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
12:30 | 2022-01-04
05/01/2022 18:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
03:00 | 2022-01-03
05/01/2022 18:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact