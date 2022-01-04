تراجع ضخ الغاز الروسي إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا بأكثر من 25٪

قالت شركة eustream، المشرفة على منظومة نقل الغاز في سلوفاكيا، إن ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا تراجع بأكثر من 25٪ وذلك لليوم الثالث على التوالي.وذكرت الشركة، أن ضخ الغاز، خلال اليوم الماضي، انخفض عبر نقطة الوصل أوجغورود- فيلكي كابوشاني(على حدود أوكرانيا وسلوفاكيا) بنسبة 26.6 في المائة - من 35.5 مليون إلى 26.1 مليون متر مكعب.وبدأ الانخفاض في حجم ترانزيت الغاز في اليوم الأول من العام الجديد.في 31 كانون الأول بلغ هذا المؤشر 83.8 مليون متر مكعب، وفي 1 كانون الثاني تراجع بنسبة 40 في المائة - إلى 49.5 مليون، وفي 2 كانون الثاني- بمقدار الثلث، إلى 35.5 مليون.في تشرين الثاني، تلقت سلوفاكيا من 42.7 إلى 94.5 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم، وفي ديسمبر - من 69.1 إلى 90.2 مليون.