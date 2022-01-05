إقتصاد

انخفاض حجم الغاز الروسي المنقول لأوروبا عبر أوكرانيا!

Lebanon 24
05-01-2022 | 00:00
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انخفض حجم الغاز الروسي المنقول عبر أوكرانيا إلى أوروبا 25% العام الماضي، الأمر الذي تسبب في الحد من تدفق مورد إيرادات رئيسي لاقتصاد أوكرانيا المتعثر في وقت يتصاعد فيه التوتر مع موسكو.

وقالت الشركة الحكومية المشغلة لمنظومة نقل الغاز في أوكرانيا اليوم الثلاثاء إنه تم نقل 41.6 مليار متر مكعب من الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا في 2021، بما يعادل 114 مليون متر مكعب يوميا في المتوسط.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الكمية تلك تزيد عن الأربعين مليار متر مكعب التي تعهدت شركة غازبروم الروسية العام الماضي بضخها عبر أوكرانيا.

وتراجع مستوى العلاقات بين كييف وموسكو بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 ونشوب حرب في شرق أوكرانيا. وتعمل موسكو كذلك على تطوير طرق أخرى لنقل الغاز إلى أوروبا مما يهدد تدفق الإيرادات لأوكرانيا، والتي كانت قد بلغت مليارا دولار عام 2020.

وتتهم كييف روسيا بخفض إمدادات الغاز عبر أوكرانيا لرفع الأسعار وممارسة ضغط على الاتحاد الأوروبي لإقرار خط أنابيب آخر، هو نوردستريم 2 الجاهز لضخ الغاز الروسي لأوروبا بعيدا عن أوكرانيا.
المصدر: CNBC
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