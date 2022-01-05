إقتصاد

داو جونز يغلق عند مستويات قياسية...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
05-01-2022 | 05:00
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ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى قياسي عند الإغلاق اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، مدفوعا بالأسهم المالية والصناعية، بينما انخفض مؤشر ناسداك.

وخسر المؤشر S&P500 نحو 3.17 نقطة أو ما يعادل 0.07% ليغلق على 4793.39 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 209.55 نقطة أو 1.33% ليتراجع إلى 15623.25 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 213.47 نقطة أو 0.58% مسجلا 36798.53.
المصدر: cnbc
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