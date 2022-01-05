داو جونز يغلق عند مستويات قياسية...اليكم التفاصيل!

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى قياسي عند الإغلاق اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، مدفوعا بالأسهم المالية والصناعية، بينما انخفض مؤشر ناسداك.وخسر المؤشر S&P500 نحو 3.17 نقطة أو ما يعادل 0.07% ليغلق على 4793.39 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 209.55 نقطة أو 1.33% ليتراجع إلى 15623.25 نقطة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 213.47 نقطة أو 0.58% مسجلا 36798.53.