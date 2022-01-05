"انخفاض طفيف للدولار"... هذا ما سجله صباحاً!

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاربعاء ما بين 29.900 و 29.950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وامس، اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين 29900 - 30000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.