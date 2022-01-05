إقتصاد

شقير أعلن إنشاء مجلس رجال الأعمال اللبناني القطري

Lebanon 24
05-01-2022 | 07:40
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أعلن رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير إنشاء مجلس رجال الأعمال اللبناني القطري، في إجتماع عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان ضم عددا من أعضاء المجلس حضوريا، والعدد الآخر عبر تقنية Zoom، وذلك بهدف تنمية العلاقات الإقتصادية بين لبنان وقطر وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص اللبناني والقطري.
 
وقال شقير إن "إنشاء هذا المجلس يأتي في إطار سعينا لتقوية علاقاتنا الاقتصادية مع الدول العربية لا سيما الخليجية، خصوصا ان دول الخليج تشكل العمق الإقتصادي الاستراتيجي للبنان على المستويات كافة، سياحة، تصدير منتجات صناعية وزراعية وخدماتية، استثمارات، تحويلات خارجية، وإحتضان اللبنانيين وغير ذلك، هذا فضلا عن العلاقات التاريخية والإنسانية والأخوية التي تربط اللبنانيين مع شعوب هذه الدول".
المصدر: الوكالة الوطنية
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