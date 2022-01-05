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إقتصاد
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
05-01-2022
|
09:45
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 29800 - 29850 ليرة لبنانية لكلّ دولارٍ أميركي.
وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 29900 - 29950 ليرة لبنانية لكلّ دولارٍ أميركي.
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