دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 29800 - 29850 ليرة لبنانية لكلّ دولارٍ أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 29900 - 29950 ليرة لبنانية لكلّ دولارٍ أميركي.