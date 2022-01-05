"طريق الحرير" يصل إلى المغرب أيضا

وقع المغرب والصين اليوم الأربعاء، اتفاقية تهدف إلى تسهيل تمويل الصين لعدد من المشاريع التجارية والاقتصادية في المغرب في إطار مشروع "الحزام والطريق" الصيني، الذي يسعى إلى الوصول لأسواق جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وضمان الاستقرار الاجتماعي.وقع الاتفاقية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصيني نينج جي تشه، عبر تقنية الاتصال المرئي.وتهدف الاتفاقية حسب بيان للخارجية المغربية إلى" تعزيز الولوج إلى التمويل الصيني الذي توفره مبادرة الحزام والطريق، لإنجاز مشاريع كبرى في المغرب أو تسهيل المبادلات التجارية، وإقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات كالحظائر الصناعية والطاقات، بما في ذلك الطاقات المتجددة".وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية تتعلق كذلك بالتعاون في مجالات البحث، والتنمية، والتكنولوجيا، والطاقة، والزراعة، والتعاون التكنولوجي والتقني، والتدريب المهني.وتتعهد الصين بموجب هذه الاتفاقية "بتشجيع الشركات الصينية الكبرى على التموقع أو الاستثمار داخل التراب المغربي، في مجالات مثل صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، والصناعة الزراعية والنسيج".وكان المغرب من بين الموقعين على مبادرة "الحزام والطريق الصينية" التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وتضم 140 بلداً.ويعد المغرب ثاني شريك تجاري للصين في إفريقيا بحجم مبادلات قارب 4 مليارات دولار في السنوات القليلة الماضية.وعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا، زادت المبادلات التجارية مع الصين في 2020 بنسبة 2.7%، بحسب إحصائيات مكتب الصرف المغربي.