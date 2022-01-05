دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، ما بين 29700 - 29750 ليرة لبنانية لكلّ دولارٍ أميركي.



وكان سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29800 - 29850 ليرة لبنانية لكلّ دولارٍ أميركي.