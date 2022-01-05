20
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
النفط يهبط من ذروته منذ شهر
Lebanon 24
05-01-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار النفط، الخميس، من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر مع تمسك المنتجين في أوبك+ بخطة زيادة الإنتاج وقفزة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة وسط تراجع للطلب.
وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 87 سنتا، بما يعادل 1.08 بالمئة، إلى 79.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش.
وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 77.23 دولار للبرميل.
وكانت عقود الخامين قد ارتفعت أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر تشرين الثاني.
واتفقت أوبك+، المجموعة التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، يوم الثلاثاء، على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا أخرى في فبراير، وهو ما تفعله كل شهر منذ أغسطس.
وتراجعت مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين بأكثر من عشرة ملايين برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ نيسان 2020، وذلك مع استقرار إنتاج مصافي التكرير وتراجع في الطلب على الوقود.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أن صانعي السياسة بالبنك المركزي ربما يضطرون لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات الأسواق، وهو ما أدى لضغوط إضافية على أسعار النفط.
تابع
الأكثر قراءة
لا يرفضون طلباً.. هذه الابراج هي الاكثر تهذيباً!
Lebanon 24
لا يرفضون طلباً.. هذه الابراج هي الاكثر تهذيباً!
00:00 | 2022-01-06
06/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
Lebanon 24
أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
12:00 | 2022-01-05
05/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خبر وفاة تيم حسن" يضج مواقع التواصل... ومقطع فيديو لحادث السير ينتشر
Lebanon 24
"خبر وفاة تيم حسن" يضج مواقع التواصل... ومقطع فيديو لحادث السير ينتشر
12:25 | 2022-01-05
05/01/2022 12:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفة جديدة لكهرباء لبنان تسلك طريقها للتطبيق والاشتراك الثابت فيها 287 ألف ليرة! (صورة)
Lebanon 24
تعرفة جديدة لكهرباء لبنان تسلك طريقها للتطبيق والاشتراك الثابت فيها 287 ألف ليرة! (صورة)
14:06 | 2022-01-05
05/01/2022 02:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بماذا اجابت سوريا على اعلان باسيل استعداده لزيارتها؟
Lebanon 24
بماذا اجابت سوريا على اعلان باسيل استعداده لزيارتها؟
01:15 | 2022-01-06
06/01/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:09 | 2022-01-06
واقع الانترنت كارثي... والحلّ يحتاج الى الجرأة
10:00 | 2022-01-06
هل ترتفع أسعار الفادة في أميركا؟
09:45 | 2022-01-06
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
08:00 | 2022-01-06
قرار "أوبك بلس" يعكس تراجع المخاوف من فائض النفط ومخاطر "أوميكرون"
06:58 | 2022-01-06
الدولار يواصل صعوده نحو أعلى مستوى في 14 شهرا... ما السبب؟
05:00 | 2022-01-06
بعد محضر اجتماع الفدرالي الأميركي...وول ستريت تغلق على انخفاض حاد!
فيديو
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
23:00 | 2022-01-05
06/01/2022 17:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
04:07 | 2022-01-05
06/01/2022 17:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
12:30 | 2022-01-04
06/01/2022 17:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact