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إقتصاد
بعد محضر اجتماع الفدرالي الأميركي...وول ستريت تغلق على انخفاض حاد!
Lebanon 24
06-01-2022
|
05:00
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تراجعت الأسهم الأميركية بشكل حاد يوم الأربعاء، حيث عانى مؤشر داو جونز من أول انخفاض له في عام 2022، في جين تستعد وول ستريت لسياسة نقدية أميركية أكثر تشددًا.
وأشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى أن البنك المركزي الأميركي ربما يضطر لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
وأثقل المؤشران S&P500 وناسداك خسائرهما بخطى سريعة بعد محضر الاجتماع الذي اعتبره المستثمرون أكثر تشددا مما كانوا يخشون.
وغيًر المؤشر داو جونز مساره بعد أن كان سجل مستوى قياسيا مرتفعا في قت سابق من الجلسة، ليغلق على انخفاض.
وأنهى المؤشر S&P500 جلسة التداول منخفضا 92.86 نقطة، أو 1.94%، عند 4700.49 نقطة في حين أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 524.89 نقطة، أو 3.8%، إلى 15097.83 نقطة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 387.47 نقطة، أو 1.05%، ليغلق عند 36412.18 نقطة.
وسجل ناسداك أكبر انخفاض ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ 25 شباط 2021 في حين سجل S&P500 أكبر خسارة ليوم واحد منذ 26 تشرين الثاني 2021 .
المصدر: cnbc
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