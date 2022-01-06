إقتصاد

الدولار يواصل صعوده نحو أعلى مستوى في 14 شهرا... ما السبب؟

Lebanon 24
06-01-2022 | 06:58
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واصل الدولار الأميركي صعوده نحو أعلى مستوى في 14 شهرا وذلك بعد الكشف عن فحوى اجتماع البنك المركزي الأميركي الأخير.
وحسب "رويترز"، كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي في كانون الأول أن المسؤولين ناقشوا تقليص إجمالي حيازات البنك بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا بهدف مواجهة التضخم.
كما عزز محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في آذار.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات 0.2 في المئة إلى 96.393 قرب مستواه المرتفع الذي بلغه في تشرين الثاني عند 96.938.
وانخفض الدولار الأسترالي بأكثر من واحد بالمئة إلى 0.7146 دولار من 0.7273 دولار الذي سجله أمس الأربعاء.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.3 في المئة إلى 1.3507 دولار بعد أن تراجع خلال الليل من 1.3599 دولار وهو أعلى مستوياته في شهرين تقريبا بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي.
المصدر: سبوتنيك
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