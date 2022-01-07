إقتصاد

النفط يواصل الصعود بفعل اضطرابات كازاخستان

Lebanon 24
07-01-2022 | 00:00
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ارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة، الخميس، لتواصل صعودها في العام الجديد، بفعل تزايد الاضطرابات في كازاخستان المنتجة للنفط والعضو في تكتل أوبك+، بجانب انقطاع إمدادات من ليبيا.


وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.5 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 81.99 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.6 دولار أو 2.1 بالمئة عند التسوية إلى 79.46 دولار. ولامس العقد أعلى مستوى له في الجلسة عند 80.24 دولار.
 
وأرسلت روسيا قوات إلى إلى كازاخستان، الخميس، للمساعدة في إخماد انتفاضة، بعدما انتشرت أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى في أنحاء البلاد.
 
وتنتج كازاخستان حاليا 1.6 مليون برميل من النفط يوميا. ولا توجد مؤشرات على تأثر إنتاج الخام حتى الآن.

وفي اليوم نفسه، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن إنتاج النفط الليبي بلغ 729 ألف برميل يوميا، انخفاضا من أكثر من 1.3 مليون برميل يوميا في العام الماضي، والذي كان أعلى مستوى له، بسبب أعمال صيانة وإغلاق حقول.

وزدات الأسعار منذ بداية العام على الرغم من التزام تحالف أوبك+ بزيادة أهداف الإنتاج المتفق عليها وارتفاع مخزونات الوقودالأميركية الأسبوع الماضي.

وتوقع بنك جيه.بي مورجان أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 88 دولارا للبرميل في عام 2022 ارتفاعا من 70 دولارا العام الماضي.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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