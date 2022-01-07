إقتصاد

لأول مرة.. الولايات المتحدة تزيح قطر لتصبح أكبر مصدّر للغاز المسال بالعالم

Lebanon 24
07-01-2022 | 03:00
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جاوزت الولايات المتحدة الأميركية لأول مرة قطر في صادرات الغاز الطبيعي المسال لتصبح أول مصدر في العالم، وفقا لبيانات حديثة.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية أن صادرات الغاز الطبيعي الأميركي وصلت إلى 7.7 مليون طن في ديسمبر الماضي، بحسب خدمة بيانات تتبع السفن "ICIS LNG Edge".

وتجاوزت الولايات المتحدة لأول مرة بفارق ضئيل قطر وأستراليا، مستفيدة من ارتفاع الطلب نتيجة أزمة الطاقة في أوروبا ونقص الغاز في الصين.

وخلال الست سنوات الماضية، عززت ثورة الغاز الصخري الإنتاج المحلي الأميركي وتحولت البلاد إلى قوة قوية في أسواق الطاقة العالمية.

وبحسب توقعات وكالة معلومات الطاقة الأميركية، ستكون الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز خلال عام 2022، إذ من المتوقع أن يظل الطلب مرتفعا في أوروبا بسبب المخاوف من إمدادات الغاز الطبيعي الروسي في ظل تزايد التوتر على حدود أوكرانيا.

وأمام المخاوف بشأن إمدادات روسيا و الجدل الدائر  حول خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يمكن أن ينقل الغاز من روسيا مباشرة إلى ألمانيا ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أرقام قياسية، فيما استجاب المنتجون الأميركيون لحاجة أوروبا بزيادة شحنات الغاز.

وتشير التقديرات إلى أن القدرة التصديرية للولايات المتحدة ستستمر في النمو في السنوات المقبلة، وبلغت القدرة 11.6 مليار متر مكعب في تشرين الثاني 2021، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 13.9 مليار متر مكعب يوميا بحلول نهاية 2022.

وكانت قطر أعربت على لسان سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة أنها بلغت "الحد الأقصى" فيما يتعلق بإمدادات الغاز، مشيرا أنها تنتج 77 مليون طن سنويا.

وسجلت أسعار الغاز الأوروبي والبريطاني نهاية العام الماضي ارتفاعا زاد عن 25 بالمئة، مدفوعة بتزايد الطلب مع دخول فصل الشتاء.
المصدر: الحرة
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