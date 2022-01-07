مؤشر ناسداك يهبط لليوم الثالث...اليكم النفاصيل!

أنهى المؤشر S&P500 جلسة متقلبة دون تغير يذكر اليوم الخميس، مدعوما بارتفاع الأسهم المالية ضمن قطاعات أخرى بعد يوم من عمليات بيع واسعة بالسوق على خلفية مؤشرات في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي على الإسراع برفع الفائدة.كانت البنوك ضمن الأفضل أداء بين المؤسسات المالية، حيث ارتفع مؤشر S&P500 للبنوك مستفيدا من ملامسة عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ أبريل 2021. ويمكن أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع هوامش الربح للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية.وهبط المؤشر S&P500، 3.77 نقطة أو 0.09% ليغلق عند 4696.25 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 15.54 نقطة أو 0.12% إلى 15084.64 نقطة.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 170.72 نقطة أو 0.47% إلى 36236.39 نقطة.