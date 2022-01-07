الذهب يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي

استقر الذهب الجمعة، قبيل بيانات وظائف أميركية من المقرر أن تصدر اليوم، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر تشرين الثاني، تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات فيما يتأهب المتعاملون لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة في وقت أقرب.وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1790.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:41 بتوقيت غرينتش، بعد تراجع لجلستين، وقلص بذلك هبوطه الأسبوعي إلى نحو اثنين بالمئة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1792.60 دولار.