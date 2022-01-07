إقتصاد

"ارتفاع طفيف للدولار" ...هكذا افتتح صباحاً في السوق الموازية!

Lebanon 24
07-01-2022 | 02:31
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة ما بين 29950 ليرة للشراء و 30000 ليرة للمبيع.
 
وامس اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ، ما بين 29900 و29950 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
وكان قد ارتفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف عصر، واقترب مجددا من حاجز الـ30 ألف ليرة، بعد أن افتتح على تسعيرة تراوحت ما بين 29870 - 29920 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

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